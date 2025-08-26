За словами президента Фінляндії, союзники роблять усе можливе, щоб Україна зберегла своє право на самовизначення і територіальну цілісність.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що союзники України роблять усе можливе для досягнення міцного миру. Він також натякнув на те, що президент США Дональд Трамп може посилити тиск на російського диктатора Володимира Путіна, якщо засумнівається в його бажанні припинити війну, пише Yle.

"Я сподіваюся, що терпіння Трампа щодо Росії скоро вичерпається", - сказав Стубб.

Президент Фінляндії додав, що союзники роблять усе можливе, щоб Україна зберегла своє право на самовизначення та територіальну цілісність. За його словами, Путіна можна змусити припинити війну тільки шляхом введення санкцій і мит щодо країн, які продовжують торгувати з Росією або допомагають російській військовій промисловості.

"Єдині, хто можуть схилити Путіна до миру, перебувають скоріше на Сході, ніж на Заході", - підкреслив Стубб.

Путін водить за ніс США в питанні війни проти України

Раніше The Telegraph писало, що адміністрація президента США Дональда Трампа занадто довіряє російському диктатору Володимиру Путіну в питанні війни проти України. У виданні зазначили, що "поступки" з боку РФ, про які говорив віцепрезидент США Джей Ді Венс, радше міраж, покликаний ввести в оману Білий дім, ніж реальний компроміс.

За словами Венса, Путін стверджує, що більше не виношує своїх максималістських військових планів повалення українського уряду. Проте у виданні впевнені в тому, що російський диктатор все ще одержимий цією метою.

