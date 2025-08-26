Електронний аукціон буде відкрито з початковою ціною 4,5 млрд грн.

Уряд ухвалив рішення про приватизацію стратегічно важливого підприємства – Одеського припортового заводу (ОПЗ). Про це повідомила у своєму Telegram-каналі прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Зазначається, що державний пакет акцій буде виставлений на відкритий електронний аукціон із початковою ціною 4,5 млрд грн.

Одеський припортовий завод є одним із найбільших хімічних комплексів України, який до війни виробляв аміак і карбамід та експортував добрива. Але з 2022 року основне виробництво зупинене. Завод працював частково, забезпечуючи киснем і азотом критичні потреби та виконуючи функції портового хабу.

Відео дня

"Підприємство має відновити повноцінну роботу. Це можливо лише через залучення приватного власника та інвестицій. Продаж ОПЗ дозволить наповнити бюджет, створити нові робочі місця і забезпечити українських аграріїв доступом до вітчизняних добрив", - додала Свириденко.

Довідка УНІАН. ОПЗ перебуває у переліку об'єктів, що підлягають приватизації, вже багато років. Одеський припортовий завод - найбільший державний хімічний завод, що виробляв аміак, карбамід, рідкий азот, рідкий кисень. Останніми роками єдиною прибутковою діяльністю підприємства стала перевалка зерна. У серпні стало відомо, що і ця робота призупинилися через російські обстріли.

Одеський припортовий завод - що відомо

Як писав УНІАН, Одеський припортовий завод розташований в м. Южне Одеській області. На підприємстві є запаси аміаку, витік якого може призвести до масштабної техногенної катастрофи.

У квітні 2022 року найбільше хімічне підприємство України – Одеський припортовий завод (ОПЗ) – через війну потрапив під консервацію. Мер міста Южне, в якому розташоване підприємство, повідомив, що функціонування підприємства неможливе. Майже всі працівники були відправлені в безстрокові відпустки.

Вас також можуть зацікавити новини: