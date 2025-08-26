Мова йде про сотні тисяч випадків.

За три роки війни в Україні відкрили сотні тисяч справ через самовільне залишення частини і півсотні тисяч справ за дезертирство. Понад 15 тисячам військовослужбовців, які самовільно залишили частину, повідомлено про підозру. Про це йдеться у відповіді Офісу генерального прокурора на запит "Української правди".

Видання уточнило, що з 2022 року по липень 2025 року в Україні відкрили понад 200 тисяч справ за самовільне залишення частини і більше 50 тисяч справ за дезертирство.

Ззгідно з даними у "Єдиному звіті про кримінальні правопорушення" за статтею 407 ККУ (Самовільне залишення військової частини або місця служби) у 2022 році зареєстровано "6 988 проваджень (з них 347 у період січень-лютий), у 2023 році – 17 658, у 2024-му – 67 840 проваджень".

Водночас, за сім місяців 2025 року уже зареєстровано 110 511 проваджень за цією статтею. Таким чином, всього з початку повномасштабного вторгнення Росії кількість справ, відкритих за СЗЧ, складає 202 997.

У 15 564 з них особам повідомили про підозру.

Що стосується статті 408 ККУ (Дезертирство), то з 2022 року по липень 2025 року зареєстровано сумарно 50 058 кримінальних проваджень за цією статтею, у 1248 провадженнях повідомлено про підозру.

Нагадаємо, раніше ДБР повідомляло, що скориставшись спрощеним механізмом повернення на службу, який діє вже вісім місяців, до війська повернулося 29 тисяч людей. Цей механізм дозволяє військовослужбовцям поновити грошове продовольче та інше забезпечення.

Водночас, юрист Юрій Танасійчук сказав, що багато військовослужбовців ідуть у СЗЧ, бо не мають легкого варіанту перевестися між частинами. Він додав, що ефективної системи переводу за власним бажанням побудовано не було.

