Андрій Каут

Зібраний соняшник встиг потрапити на внутрішній ринок.

Радіоактивно забруднені землі в Житомирській області використовували для вирощування сільськогосподарських культур на продаж. Зокрема було вирощено 364,77 тонни соняшнику вартістю понад 6,6 млн грн, які продали на внутрішньому ринку. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

В незаконному використанні радіоактивно забруднених земель підозрюються сільський голова, директори товариств та землевпорядник.

Землі в зоні радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС площею 1790 га були передані фермерам в користування селищним головою, як інформує джерело.

Ці землі відносяться до зони безумовного відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. Право розпоряджатися ними має виключно уряд.

Правоохоронці встановили, що селищний голова в змові із землевпорядником та керівниками чотирьох підприємств надав у користування останнім землю ще у 2021 році шляхом укладання попередніх договорів оренди із актами прийому-передачі. Завдані у 2021 році збитки державі експерти оцінили у понад 4,9 млн грн.

Фігурантам висунуті підозри, вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів та накладення арешту на майно.

Український соняшник – останні новини

В цьому році соняшник постраждав як від посухи, так і від надмірної вологи по всій Україні. При цьому експорт соняшникової олії та шроту очікується вище минулорічного.

По експорту вже намітилася гарна тенденція – так, Індія цьогоріч закупила більше соняшникової олії в Україні, ніж в РФ. Це сталося вперше з початку повномасштабної війни.

