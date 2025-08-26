Також Бельгія готова взяти участь у миротворчій місії в Україні після припинення вогню.

Бельгія може передати Україні винищувачі F-16 вже наступного місяця. Про це в Одесі під час брифінгу заявив міністр закордонних справ цієї країни Максим Прево.

"Ми забезпечимо вас декількома F-16 наступного місяця. І ми продовжуємо заморожувати російські активи для того, щоб сьогодні та у майбутньому вони (росіяни - УНІАН) пішли на реконструкцію країни. Це не абстрактна солідарність, це фактична підтримка для того, щоб захистити ваше море, ваше небо, вашу свободу", - сказав дипломат.

Він також додав, що Бельгія допомагає Україні з розмінуванням.

Відео дня

"До 2029 року на морі ми забезпечуємо розмінуючи судна та дрони. Також працюємо у складі коаліції з ППО та розмінування. Підготовлено понад 3 тисячі солдатів, пілотів і техніків", - заявив Прево.

Також Брюссель виділяє 20 млн євро на підтримку української "харчової ініціативи" для того, щоб нашу країну, як житницю світу, та інвестує кілька мільйонів євро у відбудову шкіл, лікарень і енергетичну систему. За словами дипломата, великі показники щодо роботи українських портів свідчить не лише про економічний успіх, а й успіх глобальної системи продуктової безпеки.

"Пам'ятаю малюнки українських дітей, що ви мені дали у Римі. Я їх роздивлявся і я все ще зворушений, бо вони нагадують нам усім, про що ця боротьба. Це не тільки про захист кордонів, але й про захист мрій, про захист гідності нового українського покоління. Одеса – свідоцтво того, що баланс на Чорному морі змінився. Його змінили українська сміливість, самопожертвування…", - наголосив Прево.

За його словами Бельгія готова взяти участь у миротворчій місії в Україні, коли буде прийнято рішення про припинення вогню.

"Ми готові взяти участь у міжнародних силах із відповідним міжнародним мандатом. Я тоді обговорю це з урядом і особливо з моїм колегою, міністром оборони, щоб визначити, який саме військовий внесок ми можемо надати. Але ми готові долучитися до таких миротворчих сил, коли це буде необхідно", - сказав міністр закордонних справ Бельгії.

Бельгія передасть Україні обіцяні винищувачі F-16 раніше

Як писав УНІАН, у травні міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що Україна має раніше отримати обіцяні винищувачі четвертого покоління F-16. За його словами, Бельгія залишатиметься у коаліції країн, які постачають Україні винищувачі F-16.

Міністр додав, що Бельгія спробує поставити F-16 до встановленого терміну.

Вас також можуть зацікавити новини: