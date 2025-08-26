Нові тарифи вступають в дію із 1 вересня поточного року.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), на сьогоднішньому засіданні підвищила тарифи на розподіл електроенергії для низки регіональних операторів систем розподілу. Про це йдеться в повідомленні НКРЕКП.

Зазначається, що нові тарифи вступають в дію із 1 вересня поточного року. Головною передумовою цього є необхідність у погашенні боргів перед оператором системи передачі "Укренерго" та спрямування коштів на підготовку до опалювального сезону.

За даними профільного порталу ExPro, тарифи на послуги з розподілу для споживачів першого класу напруги планується збільшити в середньому на 14%, для другого класу напруги - на 23%.

Відео дня

Найбільше можуть зрости тарифи для "Рівнеобленерго", "Кіровоградобленерго" та "Хмельницькобленерго", а найменше для "Чернігівобленерго", "Черкасиобленерго" та "Львівобленерго".

Крім того, в жовтні планують переглянути тарифи для прифронтових областей: Запоріжжя, Миколаїв, Суми, Харків та для компанії ПЕЕМ ЦЕК.

Варто зазначити, що для населення ціни на електроенергію залишаються незмінними.

Електроенергія в Україні - останні новини

До кінця 2025 року чинні тарифи на електроенергію, газ, опалення та постачання гарячої води не переглядатимуться. Проте, за даними НБУ за липень, вже з наступного року очікується їхнє збільшення, задля приведення до економічно обґрунтованих рівнів.

25 липня стало відомо, що НКРЕКП в 1,6 раза підвищила максимальний тариф на електричну енергію для бізнесу (так звані прайс-кепи) у період доби з 17:00 до 23:00.

Вас також можуть зацікавити новини: