Ще один чат у телефоні: Spotify запускає функцію особистих повідомлень

Новий функціонал буде доступний як платним, так і безкоштовним користувачам, старшим за 16 років.

У Spotify з'явиться вбудований месенджер, де можна буде ділитися треками, плейлистами чи просто спілкуватися – прямо в застосунку. Розробники обіцяють шифрування за найкращими стандартами індустрії.

Особисті повідомлення найближчим часом з'явиться у користувачів, старших за 16 років з певних регіонів. Використовувати функцію зможуть як платні, так і безкоштовні користувачі, зазначає The Verge.

Діалоги зберігатимуться в папці "Вхідні" – у вкладці профілю, яка відкривається при натисканні на аватар у лівому верхньому кутку. У цьому ж розділі знаходиться кнопка для початку нового чату. Щоб надіслати пісню, подкаст або аудіокнигу, потрібно натиснути кнопку "Поділитися" в плеєрі та вибрати друга.

Одержувач спочатку повинен буде прийняти запит на вхідне повідомлення, аналогічно як це працює в інших соціальних мережах. Функція підтримує текст і реакції, а листування можна переносити між пристроями.

Spotify зазначає, що новий функціонал не замінює обмін контентом через платформи на кшталт Instagram або TikTok, а доповнює їх.

Нагадаємо, раніше цього місяця Spotify оголосив про збільшення вартості підписки в усьому світі. Зростання вартості залежить від конкретної країни: наприклад, для нових користувачів в Іспанії та Італії підписка подорожчала з 11 до 12 євро.

Тим часом УНІАН розповідав про новий тренд у зумерів - вони замінюють дорогі музичні сервіси на кшталт Spotify старими MP3-плеєрами. Ці ґаджети цінують за відсутність нав'язливої реклами і стабільний рівень звуку.

