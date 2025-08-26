Сума державного боргу на кінець липня склала 7,77 трлн грн.

Державний борг України в липні зріс на 1,3 мільярда доларів, повідомили у Міністерстві фінансів.

За даними відомства, станом на 31 липня державний та гарантований державою борг України становив 7,77 трлн грн, або 186,13 млрд дол.

"Протягом липня 2025 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 76,92 млрд грн і в доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на 1,29 млрд дол. США", - ідеться у повідомленні.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у коментарі УНІАН зауважив, що цифри боргу доволі динамічні і залежать у тому числі від курсу для зовнішніх запозичень. А курс гривні останнім часом укріпився.

"Проте з урахуванням планових надходжень від наших партнерів, в тому числі кредитних коштів, перехід межі 100% ВВП це питання часу. Але частина допомоги хоча й фіксується як кредитні кошти, по факту будуть обслуговуватись партнерами", - сказав експерт.

Шевчишин пояснив, що перевищення державним боргом розміру ВВП не вирок. Він навів приклад країни з G20, які мають державний борг вищий за 100% ВВП – це, зокрема, Японія, Сингапур, Італія, США і Франція.

Державний борг України – інші новини

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що у 2025 році державний борг України становитиме понад 100% валового внутрішнього продукту.

Державний борг України в червні зріс майже на 4 мільярда доларів. Станом на 30 червня державний та гарантований державою борг України становив 7,697 трлн грн, або 184,84 млрд доларів.

