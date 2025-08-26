ЦАХАЛ закупив першу партію ударних FPV-дронів ізраїльського виробництва.

Армія Ізраїлю вперша законтрактувала ударні FPV-дрони. Першими їх отримають спеціальні підрозділи, пише Мілітарний.

Тендер виграла ізраїльська компанія з виробництва безпілотних систем Xtend. Вона поставить війську 5000 дронів-камікадзе і супутне обладнання на суму 5,9 млн доларів.

Відомо, що армія купить безпілотник з габаритами близбко 25 см із вантажопідйомністю до 2,5 кілограмів. Вартість його близько 1000 доларів.

Головний операційний директор компанії Хен Хаїм повідомила газеті The Jerusalem Post, що перша партія безпілотників буде передана ізраїльським військовим упродовж двох з половиною місяців. Тоді ж розпочнеться підготовка операторів БпЛА.

Також у тендері брали участь компанії Robotican, Tehiru, CopterPix та Elbit Systems. Тендер вже критикували через вимоги щодо низької вартості одиниці та специфікації, які вимагали використання компонента китайського виробництва у конструкції — відеопередавача гонконгської компанії.

Видання зауважило, що хоч це і перша офіційна закупівля дронів такого типу для армії Ізраїлю, її зовнішня розвідка вже використовувала коптери-камікадзе в ході таємних операцій на території Ірану цього року. У Дванадцятиденній війні осередки Моссаду окрім керованих ракет застосовували FPV-дрони для вибиття критичних цілей, зокрема, ракетних систем та засобів протиповітряної оборони в іранському тилу. Тоді йшлось про коптери споряджені 60 мм артилерійською міною або кумулятивним зарядом. Деякі з них були запущені дистанційно із контейнерів у автомобілях та причепах поблизу військових об’єктів.

Виробництво БПЛА в Україні

Нагадаємо, що в Україні виробництво ударних далекобійних безпілотників вже зрівнялося з російським. Експерт Олег Катков розповів, що виробництво безпілотників FР-1 вийшло на масштаб 3000 одиниць на місяць. Також виробляються БПЛА "Лютий", "Бобер" та інші.

