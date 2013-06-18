Експерти: Нафтогаз має бути учасником альтернативних поставок газу

Про це сказано в експертному опитуванні «Оцінка перспектив вирішення проблеми модернізації української газотранспортної системи (ГТС) і лібералізації газового ринку України», проведеному 10-15 червня 2013 року Агентством стратегічних комунікацій Res Publica.

Згідно з одержаними даними, експерти позитивно оцінили процес лібералізації газового ринку, але при цьому вважають, що НАК «Нафтогаз України» має стати обов'язковим учасником альтернативних поставок в обхід чинного контракту з «Газпромом», щоб закріпити за собою «соціальну» квоту імпортного газу.

«Більшість респондентів скептично ставляться до перспектив вирішення проблеми модернізації української ГТС – вони висловили думку, що найближчим часом ця проблема вирішена не буде», - зазначається в повідомленні.

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У цілому, як відзначає агентство, опитані експерти роблять ставку на створення тристороннього консорціуму для модернізації і управління української ГТС, однак у разі реалізації двостороннього формату такого консорціуму як найбільш ймовірного називають формат «Україна – Російська Федерація».

Більшість опитаних експертів вважають, що у форматі енергетичних відносин «Україна – Європейський Союз – Російська Федерація» для України однаково важливою є співпраця як з Європейським Союзом, так і з Російською Федерацією.

«Таку позицію озвучили 64,3% респондентів. При цьому чверть опитаних (25%) назвали ключовим енергетичним партнером України Російську Федерацію і лише 10,7% – Європейський Союз», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький не виключає, що з'являться нові компанії, які зможуть купувати газ в Росії і поставляти його до України.

Кабінет міністрів України у квітні затвердив прогнозний баланс надходження і розподілу природного газу в Україні на 2013 рік з об'ємом імпорту 27,3 млрд куб. м. Згідно з документом, надходження газу поточного року від російського газового монополіста - компанії "Газпром" становитимуть 18 млрд куб. м, від компанії Ostchem, підконтрольної українському бізнесменові Дмитру Фірташу, – 8 млрд куб. м, від німецького газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

У «Газпромі» на початку червня заявили, що проводять регулярні консультації з питання управління ГТС України.

Згідно із законопроектом №2937 від 26 квітня 2013 року, пропонується внести відповідні зміни до низки законів України, зокрема про трубопровідний транспорт, і дозволити приватизацію «Нафтогазу України», а також його дочірніх структур. Крім того, пропонується дозволити оренду об'єктів магістрального трубопровідного транспорту.

У березні 2012 року компанія «Бейкер Тіллі Україна АЧ» (Київ) стала переможцем конкурсу щодо оцінки вартості активів української газотранспортної системи (ГТС).

Компанія провела оцінку ГТС, включаючи підземні сховища газу і об'єкти інфраструктури, проте її результати поки не оприлюднені.

При цьому у ЗМІ з'явилася інформація, що українську ГТС оцінили у 26-29 млрд дол.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км., зокрема магістральних газопроводів – 22,2 тис. км. і газопроводів-відведень – 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1 449.