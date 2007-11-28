Черномирдін ”пожартував”, що Росію може задовольнити $200 за тис. куб. м. газу

Надзвичайний і Повноважний посол Росії в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН вважає, що ціна на російський газ для України в 2008 році зміниться у зв`язку з підвищенням ціни туркменського газу, який купує Росія.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Природно, зміниться ціна і для України. Але ми ще не знаємо, яка ціна була узгоджена», - сказав він.

В.ЧЕРНОМИРДІН зазначив, що для нього було несподіванкою підвищення Туркменістаном ціни на туркменський газ для Росії до 130 дол. за тисячу кубометрів у першому півріччі наступного року і до 150 дол. - у другому півріччі. Він нагадав, що між Росією і Туркменістаном був укладений контракт на постачання туркменського газу до Росії по 100 дол. за 1 тис. кубометрів до 2009 року.

У той же час посол вважає, що Туркменістан мав право підняти ціну. «Це його право, ми покупці, і ми погодилися», - сказав В.ЧЕРНОМИРДІН.

При цьому він не зміг сказати, наскільки зміниться ціна російського газу для України.

На запитання, яка найменша ціна російського газу для України може задовольнити Російську Федерацію, посол відповів: «Двісті доларів. Я жартую, це жарт, але в ньому є й доля правди».

Як повідомляв УНІАН, Туркменістан підвищив для Росії ціни на газ, що імпортувався, 27 листопада .

При постачаннях до України російський газ змішується з туркменським, тому подорожчання останнього може привести до підвищення цін для української сторони. Так, у зв`язку з подорожчанням туркменського газу з 1 січня 2007 року ціна для України піднялася з 95 до 130 дол. за тис. куб. м.

Раніше представники "Газпрому" заявляли, що ціна газу для України в 2008 році може скласти 160 доларів за тисячу кубометрів, якщо сторони підпишуть угоду про поетапний перехід на середньоєвропейську ціну до 2011 року. Середньоєвропейська ціна на газ може досягти 300 доларів за тисячу кубометрів вже в 2008 році.

До січня 2006 року газ в Україну поставлявся за ціною 50 дол. за тис. куб. м, з січня 2006 року - 95 дол. за тис. куб. м, а з січня 2007 року - 130 дол. за тис. куб. м.