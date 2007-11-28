Погода на 29 листопада - 3 грудня

Завтра в Україні опади не очікуються. На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 2-7° морозу, в Карпатах та на Прикарпатті 8-13° морозу, на узбережжі морів близько 0°; вдень від 2° морозу до 3° тепла, в південній частині та на Закарпатті 1-6° тепла.

30 листопада - хмарна погода з проясненнями; без істотних опадів, лише вдень у західних областях мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу; температура вночі у західних та північних областях 4-9° морозу, в Карпатах до 13° морозу, на решті території 1-6° морозу, на узбережжі морів близько 0°, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південній частині 3-8° тепла, в Криму до 11°.

1 грудня - невеликий і помірний дощ та мокрий сніг (на півдні переважно дощ); температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, на півночі Лвобережжя 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла, на півдні Одещини та в Криму до 8°. На дорогах країни, окрім півдня, подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, 1 грудня у південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

2 грудня на Лівобережжі, 3 грудня у західній частині мокрий сніг та дощ; на решті території місцями невеликі опади (лише 3 грудня у східній частині без істотних опадів). Температура вночі від 4° морозу до 2° тепла, у східній частині 2-7° морозу, вдень 0-5° тепла; у південній частині вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 2-7° тепла, 3 грудня в Криму та на півдні Одещини 7-12°.

У Києві та області у четвер опади не очікуються. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 2-4° морозу, вдень 1-3° тепла; по області вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

30 листопада -1 грудня - хмарно з проясненнями. 30 листопада без істотних опадів; температура вночі 4-9° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. 1 грудня невеликий дощ та мокрий сніг; температура вночі від 3 морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, поривчастий.

2-3 грудня - місцями невеликі опади, температура суттєво не зміниться.