Чоловік Подкопаєвої вважає, що об Лілю витерли ноги

Як відомо, у неділю 28-річна олімпійська чемпіонка з гімнастики Лілія Подкопаєва та її партнер, 23-річний Кирило Хітров, вибули з шоу ”Танці з зірками-3” на телеканалі ”1+1”. Подкопаєва розсердилася, потім розплакалася.

Журі не сподобалося, що Лілія під час танцю мало дивилася на партнера. Критикували надмірне намагання виступити технічно, що заважало розкрити образ. Троє суддів-іноземців — італієць Джері Абратте, норвежець Рашид Малкі та росіянин Олексій Бєляєв — дали Подкопаєвій нижчі бали, ніж її суперникові польському акторові Марчіну Мрочеку. Суддя з Італії поставив Лілії ”7”. Лише Григорій Чапкіс оцінив її найвищим балом — ”10”.

— У журі сидять оплачені люди. ”Сімку” Ліля не заслужила. Вона виконувала складні елементи. Я говорив їй: ти лідер по СМС і рейтингах у Інтернеті. Глядачі мали підтримати її у фіналі, — емоційно каже 36-річний Тимофій Нагорний, чоловік Подкопаєвої. — Об Лілю просто витерли ноги.

Кирило Хітров повідомив , що Подкопаєва збирається відмовитися від участі в гала-концерті ”Танців”, що відбудеться 2 грудня.

— За контрактом усі учасники шоу мають виступити на гала-концерті, — каже виконавча продюсерка Юлія Райцина. — Але якщо Ліля відмовиться, думаю, до суду ми не подаватимемо.

Фінал шоу ”Танці з зірками-3” відбудеться у суботу, 1 грудня. У ньому виступлять дві пари: Наталія Могилевська — Владислав Яма і Марчін Мрочек — Ганна Пелипенко.

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