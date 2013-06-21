Вінницька міськрада подала в суд на забудовника

Як повідомили УНІАН в департаменті у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради, про це сьогодні, 20 червня, повідомив директор департаменту архітектури, містобудування та кадастру міської ради Максим Мартинюк під час брифінгу.

За його словами, кілька місяців тому в історичному ареалі міста (центр Вінниці), по вул. Червонохрестівській, 12, розпочалось будівництво будинку. Забудовник почав будуватись на земельній ділянці, яка йому належить. Коли будівля стала вищою за паркан, стало зрозуміло, що її зовнішній вигляд не відповідає тій передпроектній документації, яку забудовник подавав до міського департаменту архітектури, містобудування та кадастру кілька років тому. Замість приватного триповерхового будинку з мансардою він, фактично, розпочав зводити на шести сотках землі 11-поверховий будинок (9 повноцінних, а також цокольний та мансардний поверхи).

Мартинюк зазначив, що будівництво цієї висотки відбувається з порушенням багатьох архітектурно-будівельних норм, що робить цю споруду небезпечною для проживання, в тому числі – і жителів сусідніх будинків. По-перше, відстань між даним житловим будинком та будівлями поруч не відповідає державним будівельним нормам, а сам проект в його нинішньому вигляді не погоджено із головним архітектором міста.

Другою проблемою, за словами директор департаменту, є те, що не дотримуються протипожежні норми – навколо будинку немає необхідного простору для того, аби до будь-якого вікна могла під’їхати пожежна машина. А комунікації, які підведені до цього будинку, не розраховані на те навантаження, яке дасть висотка. Окрім цього, розмір земельної ділянки (який замалий для такої споруди), не дозволяє створити майданчики для обслуговування житлового будинку (ігрові, для господарських цілей, для відпочинку дорослого населення, для вигулу домашніх тварин тощо). Про паркувальний майданчик для автомобілів взагалі не йдеться.

«Через зміни в законодавстві, які відбулись ще кілька років тому, - органи місцевого самоврядування позбавлені будь-якого впливу на процеси, пов’язані з будівництвом (видачею дозволів, контролем ходу будівництва, прийняттям об’єктів в експлуатацію). Ми можемо вплинути лише на етапі передпроектної пропозиції, яка в цьому випадку відповідала вимогам. Але коли почалось будівництво, проект виявився абсолютно іншим», - сказав Мартинюк.

Він наголосив: «Ми докладемо усіх зусиль, щоб не допустити зведення цієї небезпечної багатоповерхівки».

За словами Мартинюка, на сьогодні розглядом питанням цього будівництва займається прокуратура. Також міська влада подала відповідний позов до суду.