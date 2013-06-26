Головне за день: огляд топ-новин

ПАРЄ ухвалила резолюцію про корупцію в Європі, згадавши і про Україну

ПАРЄ закликала держави-члени Ради Європи посилити боротьбу з цим явищем. У пояснювальній записці доповідача до резолюції вказані конкретні країни з посиланням на індекс сприйняття корупції. «У 2012 році індекс сприйняття корупції Transparency International визначив п’ять держав-членів Ради Європи після сотні в списку зі 174 держав: Вірменія (105); Албанія (113); Росія (133), Азербайджан (139) і Україна (144)», – заявляє доповідач.

У той же час, Експертна група Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей MONEYVAL відзначає прогрес України у 2012 році, про що йдеться у щорічній доповіді групи за 2012 рік

Газпром дасть Нафтогазу $1 мільярд авансу за транзит

"Газпром" надасть "Нафтогазу України" авансовий платіж в 1 мільярд доларів за транзит газу для закачування його в ПСГ. Кошти призначені для придбання українською компанією у "Газпрому" природного газу і закачування його в ПСГ України, а своєчасна реалізація планів щодо заповнення газом ПСГ необхідна для виконання "Нафтогазом України" своїх зобов'язань щодо безперебійного транзиту російського газу до Європи в зимовий період.

Паралельно з цим повідомлялося, що тарифи на зберігання газу в ПСГ України зросли у понад 2,5 разу - нНаціональна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), підвищила тариф на зберігання газу в підземних сховищах компанії «Укртрансгаз» в 2,57 разу — до 46,2 грн за 1 тис. куб. м.

Також сьогодні міністерство енергетики і вугільної промисловості запропонувало затвердити дотації Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» на 2013 рік у розмірі 32,2 млрд грн. з яких передбачено випуск облігацій держпозики на 8 млрд грн, а решту 24,2 млрд грн пропонується передбачити під час підготовки змін до держбюджету-2013.

Тим часом прем’єр-міністр України обіцяє, що «Нафтогаз» в 2015 році збільшить видобуток газу до 21 млрд куб. м.

Кравчук думає, що Україні не годиться проковтнути заяву сенату Польщі

Польська сторона фактично відмовилася від важливої спільної резолюції Верховної Ради України і польського Сейму від 2003 року до 70-х роковин Волинської трагедії, а її нове рішення щодо цього питання не сприятиме порозумінню між державами, вважає Кравчук.

У ПАР моляться за "мирний упокій" Мандели

Головний священнослужитель Південно-Африканської Республіки молиться за "мирний упокій" колишнього президента ПАР Нельсона Мандели, який перебуває в лікарні у критичному стані. До лікарні, де перебуває лідер ПАР, його шанувальники приносять квіти та залишають повідомлення, у яких висловлюють йому свою підтримку.

В Азарова кажуть, що з терміновим оформленням закордонних паспортів - проблеми

Державна міграційна служба інформує, що у зв’язку зі зміною виробника бланків паспортів громадянина України для виїзду за кордон найближчими днями можливі затримки з відвантаженням готових паспортів. Як повідомляє сайт Держслужби, затримки можуть виникати при терміновому (протягом 10 днів) оформленні документів.

У Кривому Розі створили комісію для з’ясування причин землетрусу

До складу комісії увійшли представники управління Держслужби з надзвичайних ситуацій, сейсмологи, експерти проектних інститутів та депутати Криворізької міськради. Природа виникнення землетрусу силою в 4,6 бала з'ясовується і там зараз працюють фахівці, заявив голова Дніпропетровської обласної ради Євген Удод.

Янукович назвав одне з головних завдань влади на 2014 рік

Президент України Віктор Янукович заявляє, що відновлення та будівництво регіональних автомобільних доріг - одне з головних завдань для влади на 2014 рік. За словами Президента, підготовку до реалізації цієї програми вже розпочато. Зокрема, заплановано будівництво профільних заводів, планується закупівля необхідних матеріалів. «Ця робота вже спланована і вона вже йде», - зазначив Янукович.

Вчитель з вокалу Злати Огневич розбився на мотоциклі

У Судаку в Криму загинув в аварії вчитель Злати Огневич з вокалу Юрій Фіцко. Співак розбився на мотоциклі.

Як повідомили у Кримському управлінні ДАІ, 56-річний співак, рухаючись на мотоциклі "Ямаха" у напрямі села Грушівка, при повороті виїхав на стрічну смугу і врізався в автомобіль ВАЗ, після чого потрапив до лікарні з тяжкими травмами. Пізніше стало відомо, що постраждалий помер у лікарні.

Суд у Лівії розглядає апеляцію 19 українців, звинувачених у співпраці з Каддафі

У Лівії розпочалося засідання Вищого військового суду з розгляду апеляції у справі 19 громадян України, яких звинувачують у співпраці з режимом Муаммара Каддафі. Однак пізніше засідання Вищого військового суду Лівії з розгляду апеляцій громадян України на винесений їм вирок було перенесене на 3 липня.