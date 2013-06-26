Кравчук думає, що Україні не годиться проковтнути заяву сенату Польщі

Польська сторона фактично відмовилася від важливої спільної резолюції Верховної Ради України і польського Сейму від 2003 року до 70-х роковин Волинської трагедії, а її нове рішення щодо цього питання не сприятиме порозумінню між державами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ініціатиіви “Першого грудня”, про це сказав перший Президент України, очільник громадського комітету «Примирення між народами» Леонід Кравчук в інтерв'ю газеті «День».

«Було ухвалено зважене рішення, а на першому місці стояли питання співробітництва та майбутнього. Нині ж поляки змінили свою позицію. Принаймні Сенат Польщі затвердив рішення, відповідно до якого Волинські події є «етнічною чисткою з ознаками геноциду», - підкреслив Кравчук.

Винесення такого питання на міждержавний рівень не є виваженим рішенням, на думку першого Президента України. «Якщо це вже відбулося, потрібно керуватися міжнародними документами, зокрема Конвенцією ООН 1948 року, яка визначає суть геноциду. Окрім того, існує Гаазький суд. Тож треба виносити питання на високий рівень, а не так, по-хуторянськи, ухвалювати рішення й звинувачувати тільки одну сторону. Попри те, що я й не хочу вживати недипломатичних висловів, але рішення Польщі вважаю непродуманим - воно не сприятиме порозумінню між нашими державами», - сказав він.

Кравчук не знає, як діятиме Україна та парламент, але «ми не повинні ковтати це й мовчати». «Це не та лінія поведінки, яка свідчила б про нашу честь, гідність і, власне, про історичні факти. Війна була з обох сторін: між Гітлером, фашистською Німеччиною і тоталітарним Радянським Союзом. Між цих двох гігантів відбувся конфлікт. Проте зараз не потрібна арифметика - де загинуло більше, де загинуло менше. Я просив Сенат вивчити це питання. Вони ж сказали, що не можуть не відгукнутися на 70-річчя трагедії, яке буде в липні», - додав екс-президент.

На тему: Івано-Франківську облраду обурила заява Сенату Польщі

Він наголосив, що не повинно складатися враження, що «ми не звертаємо уваги на такі питання» і що Україна має відповідати на будь-які заяви чи то Польщі, чи то Росії. «Інколи ми вдаємося до тактики "все само собою перемелеться", але історія нагромаджує факти, й це призводить до реальних дій, які ускладнюють наше життя», - сказав Кравчук.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня верхня палата Сейму Польщі (Сенат) прийняла резолюцію напередодні 70-ї річниці Волинської трагедії, у якій визнала ці події «етнічною чисткою з ознаками геноциду».