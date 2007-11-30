Водій, який насмерть збив пішохода з 5-місячною дитиною, залишиться під вартою

Прокуратурою Сумської області направлено до суду кримінальну справу проти водія, який у вересні цього року, керуючи автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, наїхав на пішохода і дитячу коляску з п’ятимісячною дитиною.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури, в результаті отриманих тілесних ушкоджень пішохід та дитина загинули. За вчинення зазначеного злочину Кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Обвинуваченому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.