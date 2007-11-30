На браконьєрському полюванні загинув президент «Харківміськбуду»

Учора в Змієвському районі поблизу населеного пункту Суха Гомольша під час полювання помер чоловік. Цю інформацію підтвердив заступник прокурора Харківської області Сергій Хачатрян.

За інформацією «Медіапорта», загиблий - Блуашвілі Георгій Тугушевич, 1960 р. н., – президент ТОВ «Харківміськбуд».

Коментуючи подію на полюванні, правоохоронці уникають слова «вбитий», кажуть, що причину смерті покаже розтин.

Глава Змієвської районної організації товариства мисливців і рибалок Володимир Касько розповів, що полювання було браконьєрським: декілька чоловік стріляли кабанів і косуль. Полювали, стверджує він, невідомі йому люди.

Обком