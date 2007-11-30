Українцям дозволили розписуватися по-тихому

Міністерство юстиції видало у новій редакції Правила реєстрації актів цивільного стану в Україні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мін’юсту.

За словами міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, такі зміни пов’язані з необхідністю приведення положень Правил реєстрації актів цивільного стану в Україні до норм Закону України «Про внесення змін до Сімейного та Цивільного кодексів України», ухвалений у грудні 2006 року (даний закон був направлений на усунення суперечностей між Сімейним та Цивільним кодексами України, а також удосконалення окремих норм Сімейного кодексу України). Крім того, враховано зміни в законодавстві, які стосуються діяльності органів реєстрації актів цивільного стану - щодо обов’язкового внесення до Державного реєстру актів цивільного стану громадян фактів народження фізичної особи та її походження, усиновлення, позбавлення та поновлення батьківських прав, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені та смерті.

Так, зокрема, повідомив міністр юстиції, новими Правилами внесено редакційні зміни щодо інформування наречених під час прийняття заяви про реєстрацію шлюбу про можливість здійснення медичного обстеження та про видачу за їх бажанням направлення за зразком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я. Передбачено здійснення запису про видачу направлення або про відмову наречених від його отримання як в заяві про реєстрацію шлюбу, так і в актовому записі про шлюб, який скріплюється підписами наречених.

У зв’язку з внесенням змін до 27 та 33 статей Сімейного кодексу України, які не передбачають урочисту реєстрацію шлюбу як неодмінний елемент державної його реєстрації, який не залежить від волі жінки та чоловіка, Правилами визначено, що про бажання зареєструвати шлюб в урочистій обстановці наречені зазначають в заяві про реєстрацію шлюбу.

Крім того, повідомив міністр юстиції, змінено підставу підтвердження громадянами України та особами без громадянства сімейного стану. При цьому враховано міжнародний досвід з даного питання, що сприятиме належній реалізації права особи на шлюб.

Так, на відміну від раніше існуючого порядку, яким передбачалось видачу довідок про сімейний стан державними відділами РАЦС особисто громадянину України або особі без громадянства за місцем її проживання, а також консульськими установами та дипломатичними представництвами України за місцем її перебування на консульському обліку, наразі громадяни України та особи без громадянства, які проживають в Україні, для підтвердження сімейного стану з метою реєстрації шлюбу в іншій державі подають заяву, засвідчену нотаріально. У такій заяві особа повідомляє про себе, що вона ніколи не перебувала у шлюбі, або про те, що вона раніше перебувала у шлюбі, але зараз її шлюб припинено, та належним чином легалізовану, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Громадяни України, які проживають за кордоном, для реєстрації шлюбу та підтвердження сімейного стану подають аналогічну заяву, засвідчену дипломатичним представництвом чи консульською установою України, нотаріусом або документ про те, що особа не перебуває в шлюбі, виданий компетентними органами країни проживання, який повинен бути належним чином легалізований, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, чинними для України.

Крім того, за словам міністра юстиції, Правилами реєстрації актів цивільного стану в Україні враховано законодавчі зміни щодо визначення моменту припинення шлюбу у разі його розірвання державним органом РАЦС, а також щодо порядку скасування постанови органу РАЦС як підстави припинення шлюбу.

Також, у зв’язку з удосконаленням порядку визначення походження дитини від батька внесено зміни до розділу, присвяченому питанням реєстрації народження та визначення походження дитини. При цьому Правилами передбачено можливість подачі через представника нотаріально засвідченої заяви матері або батька дитини про згоду батька (матері) при визначенні прізвища дитини у разі різних прізвищ батьків.

Враховано також положення Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України у липні 2007 року.

Зокрема, у разі реєстрації громадянином України актів цивільного стану в компетентних органах іноземних держав, з якими Україна не уклала договорів про надання правової допомоги у цивільних та сімейних справах, розгляд заяв про зміну імені здійснюється без витребування копій актових записів цивільного стану та без внесення відповідних змін до таких записів. Реєстрація компетентними органами іноземних держав актів цивільного стану підтверджується відповідними документами про реєстрацію актів цивільного стану, легалізованими в установленому порядку. Це, за словами міністра юстиції, є прогресивним моментом, оскільки вирішує у вказаних випадках питання реалізації громадянами України права на зміну імені.

О.ЛАВРИНОВИЧ повідомив, що нова редакція Правил реєстрації актів цивільного стану в Україні набула чинності. З її тестом, а також з додатками до правил, які містять 50 зразків заяв, що подаються в процесі реєстрації актів цивільного стану громадян, можна ознайомитися, зокрема, на сайті Міністерства юстиції (www.minjust.gov.ua).