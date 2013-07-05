Експерт: дефіцит держбюджету досягне 5% ВВП

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив член ради Національного банку України, старший радник “Альфа-банку” (Україна) Роман Шпек у ході круглого столу в Києві.

“Ми всі розуміємо, що за підсумками року дефіцит держбюджету перевищить запланований рівень і буде не менш як 5% ВВП. І я не вірю, що цього року буде продовжено співпрацю з МВФ, тому рівень золотовалютних резервів Національного банку за підсумками року буде нижчим 20 млрд грн”, - сказав Шпек.

За його словами, з урахуванням стану економіки, всі пов'язані з кредитуванням ризики банківська система бере на себе, тому банки змушені підтримувати ставки за кредитами на високому рівні і навіть за наявності зайвої ліквідності направляють ресурси на короткострокове кредитування і купівлю державних цінних паперів, а не на довгострокові кредити в реальний сектор.

“Обсяг приросту в кредитуванні корпоративного сектору залежить не від рівня конкуренції, а від розвитку економіки. Вже рік промисловість падає. Банки кредитують окремі підприємства, а не сектори. Керівництво банку ставить завдання забезпечити приріст корпоративного кредитування, і ми шукаємо окремі “перлини” в українській економіці”, - прокоментував банкір.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит держбюджету України в січні-травні 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року зріс у 5,05 раза – до 18,488 млрд грн. Дефіцит зведеного бюджету за зазначений період становив 21,712 млрд грн, що 4,5 раза більше за показника аналогічного періоду минулого року, загальний фонд держбюджету виконано з дефіцитом у розмірі 20,060 млрд грн, що в 9,3 раза більше за показник аналогічного періоду 2012 року.

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2013 рік», бюджет прийнято з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, видатками – 411,9 млрд грн, граничним рівнем держборгу на 31 грудня 2013 року – 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.