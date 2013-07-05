Головне за день: огляд топ-новин

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В Одеській області прорвало греблю

У с. Міняйлівка Саратського району підтопило городи та 2 приватних житлових будинки.

Арбузов відхрещується від «тушок»

Перший віце-прем’єр-міністр України Сергій Арбузов заявляє, що не має жодного стосунку до “тушок” у Верховній Раді.

Табачник: Додаткова сесія ЗНО триватиме з 4 по 11 липня

Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання знань для тих, хто через хворобу або інші об’єктивні причини, підтверджені документально, не зміг взяти участь у ЗНО, розпочалася 4 липня і триватиме до 11 липня.

Рибак закрив сесію

Другу сесію Верховної Ради сьомого скликання закрито.

Опозиція все ще чекає від регіоналів рішення щодо позачергової сесії

Яценюк висловив здивування, чому влада не поспішає ухвалювати закони, потрібні для євроінтеграції.

Врадіївські міліціонери на бусі врізалися в машину спецпідрозділу Титан, 6 постраждалих (фото)

Сьогодні у Миколаєві під час дорожньо-транспортної пригоди постраждало шість працівників міліції – співробітники Врадіївського райвідділу міліції та співробітники спецпідрозділу міліції „Титан”.

У Єгипті «Брати-мусульмани» закликають до масових протестів

Лідери єгипетського руху «Брати-мусульмани», що залишилися на волі, 5 липня закликали своїх прихильників вийти на вулиці і площі міст.

Бойко: Україна чекає від Європи роз'яснень стосовно обхідних газопроводів

Україна чекає від Європейського Енергоспівтовариства роз'яснень стосовно будівництва обхідних газопроводів, повідомив Бойко

Прокурор просить посадити російського опозиціонера Навального на 6 років

Держобвинувач у справі про розкрадання майна в КОГУП "Кіровліс" вимагає засудити опозиціонера Олексія Навального до шести років ув'язнення і 1 мільйона російських рублів штрафу. Навальний виступив з останнім словом у п'ятницю в Ленінському районному суді Кірова.

Держстат: В Україні - нульова інфляція

Інфляція в Україні в червні 2013 року порівняно з травнем становила 0%, повідомляється на офіційному сайті Державної служби статистики.

Суд у справі ЄЕСУ хоче бачити Тимошенко - засідання перенесли

Судове засідання у справі ЄЕСУ перенесено на 16 серпня.

Золотовалютні резерви НБУ за місяць зменшились на $1,4 мільярда

Золотовалютні резерви НБУ у червні знизилися на 5,7% - до 23,1 млрд дол.