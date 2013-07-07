Завтра в Україні буде спека і трішки дощу

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 8 липня на Прикарпатті, центральних, а вночі і в північних областях місцями короткочасний дощ, гроза, в окремих населених пунктах шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 17-22°, на узбережжі морів близько 25°, вдень 27-32°, на півдні та сході подекуди 35°; у західних областях вночі 13-18°, вдень 24-29°.

У Київській області завтра вночі місцями короткочасний дощ, гроза; вдень без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°.

У столиці вночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 26-28°.

Температура води в Чорному морі сьогодні становить 22-25°, Азовському 23-27°, в Дніпрі біля Києва 25°.