У Рівному вперше за 50 років народилося четверо близнюків

У Рівному вперше за останні 50 років народилося четверо близнюків.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, у 29-річної мешканки Рівного уночі 30 листопада народилося двоє хлопчиків та двоє дівчаток.

Вага найбільшої дитини – 1150 грамів, найменшої -950 г.

Як повідомила місцевим журналістам головний лікар пологового будинку №2, де народилися близнюки, Ганна ЧАЙКА, породіллю поклали в лікарню в понеділок. Матір була на 28 тижні вагітності, у неї передчасно відійшли води, тому довелося робити кесарів розтин. Зараз ця жінка в реанімації. Враховуючи недоношений стан малюків, їх також помістили у реанімаційне відділення, де є все необхідне обладнання для їх лікування.