«Кусум Фарм»: В Україні - для українців!

Офіційна церемонія нагородження відбулася 28 червня, на якій губернатор Сумщини Чмир Юрій Павлович урочисто вручив йому орден. Орден "За заслуги" був заснований в 1996 році для відзначення громадян за видатні досягнення на благо України. За цей час кавалерами ордена стало більше чотирьохсот чоловік і серед їх числа Раджив Гупта.

Раджив Гупта народився в Індії, але вже 25 років живе і працює в Україні. Він почав свою кар'єру в один з найскладніших періодів нашої країни, побачивши високу потребу жителів України в лікарських препаратах. Вже в 1997 році Раджив заснував компанію «Гледфарм», що стала однією з ключових дистриб'юторів, які постачають препарати провідних індійських фармацевтичних компаній на український ринок. Після успішного виведення на ринок України більше десятка препаратів, Раджив прийняв рішення про будівництво власного виробництва. У 2005 році почалося будівництво фармацевтичного заводу «Кусум Хелтхкер ПВТ. Лтд »в Індії, який вже через 2 роки був запущений в експлуатацію. А в серпні 2009 року розпочав свою роботу сучасний український завод «Кусум Фарм», який побудований був у Сумах.

Завод «Кусум Фарм» є одним з найсучасніших фармацевтичних заводів на території України. Раджив Гупта не тільки успішний бізнесмен, але й чудовий керівник. Він високо цінує співробітників компанії і проявляє турботу про свій колектив. На сьогоднішній день в українській компанії працює більше 700 співробітників, які постійно проходять спеціальне навчання, підвищуючи свою кваліфікацію і отримуючи можливість кар'єрного росту. Обидва заводи «Кусум Фарм» оснащені сучасним обладнанням, забезпечують повний цикл виробництва лікарських препаратів і сертифіковані відповідно до стандартів Європейського союзу GMP і правилам PIC / S. Сьогодні група компаній «Кусум» об'єднала в собі «Кусум Хелтхкер ПВТ. Лтд »,« Кусум Фарм, а також дистриб'юторську компанію "Гледфарм ЛТД".

Продуктовий портфель компанії включає препарати, призначені для лікування серцево-судинних, гастроентерологічних, ендокринних захворювань, а також антибіотики, протигрибкові, знеболюючі та інші групи препаратів. Ці препарати представлені не тільки на ринку України, але також поставляються в Казахстан, Узбекистан, Молдову, Таджикистан, Філіппіни, В'єтнам та інші країни.

«Кусум Фарм» один з найуспішніших сучасних фармацевтичних заводів в Україні, який виробляє якісні і життєво важливі препарати, які лідирують у своїх сегментах. Раджив Гупта пишається своїми досягненнями і вважає Україну своєю другою батьківщиною, тому слоган компанії звучить наступним чином: В Україні - для українців!