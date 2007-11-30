Співробітники МНС України доставили в Афганістан гуманітарну допомогу

Група співробітників Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи транспортним літаком Іл-76 доставила до Афганістану вантаж із гуманітарною допомогою від нашої держави на загальну суму майже мільйон гривень.

Як повідомили УНІАН у МНС України, доставку вантажу здійснено за Указом Президента та дорученням Кабінету Міністрів із метою сприяння відновленню цієї держави після тривалих військових дій.

Як зазначив директор департаменту Міністерства закордонних справ Ісламської Республіки Афганістан Мохамад Фазія САЙЄФІ, це перший, але, напевне, не останній крок поглиблення відносин між нашими країнами. При цьому афганський урядовець передав велику вдячність Українській державі за надану допомогу.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня 2007 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ “Про надання гуманітарної допомоги Ісламській Республіці Афганістан”.

На виконання цього указу Кабінет Міністрів України постановою від 31 жовтня 2007 року затвердив рішення про надання гуманітарної допомоги Афганістану.

Згідно з документом, Міністерство з питань надзвичайних ситуацій повинно було виділити 1,743 млн. грн. для надання гуманітарної допомоги Афганістану.