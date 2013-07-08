Завтра в Україні - спекотно і сухо

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, лише у східних областях, Криму та Приазов'ї вночі місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°; на півдні та сході країни вночі 18-23°, вдень 27-32°.

У Києві та Київській області без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 13-18°, вдень 24-29°; у Києві вночі 16-18°, вдень 26-28°.

Сьогодні, 8 липня, температура води в Чорному морі 22-25°, Азовському 25-27°, в Дніпрі біля Києва - 25°.