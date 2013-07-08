Померла одна з останніх "нічних відьом"

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

«З глибоким сумом сприйняв звістку про смерть близької усім нам людини - Надії Василівни Попової. Усе її життя - це приклад беззавітного служіння Батьківщині. Ніколи не будуть забуті її подвиги в роки Великої Вітчизняної війни та самовідданв праця в мирний час», - йдеться у співчутті Януковича рідним і близьким Попової.

*** Надія Попова в 15 років після закінченні школи у м. Сталіно (нині Донецьк) вступила до аероклубу, який закінчила в 1937 році і в ньому ж працювала інструктором.

Під час війни заступник командира ескадрильї 46-го гвардійського жіночого полку нічних бомбардувальників ("нічних відьом") на легких біпланах По-2.

Герой Радянського Союзу, гвардії майор, здійснила 852 бойові вильоти, брала участь у звільненні Кубані, Криму, Білорусії, Польщі, Німеччини. Почесний громадянин Донецька.

Її зустріч на фронті з майбутнім чоловіком - льотчиком-винищувачем Харламовим - відображено у фільмі "У бій ідуть тільки старики".