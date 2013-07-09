Шахта в Первомайську на межі стихійного протесту

Про це повідомив УНІАН голова первинної профспілкової організації ТОВ «Інтер-Інвест вугілля» Віктор Мойсеєнко.

За його словами, раніше адміністрація обіцяла трудовому колективу 1-2 липня виплатити зарплату за червень, а заборгованість за квітень і травень поточного року погашати в міру фінансових надходжень. Після того, як цього не сталося, з 8 липня на шахті могли початися стихійні акції протесту.

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Мойсеєнко також нагадав, що критична ситуація на шахті «Марія-Глибока» настала після відмови канадського інвестора компанії EastCoal Inc. від оренди і фінансування підприємства і довироблення запасів вугілля в єдиній лаві. З лютого шахта не вела видобутку і відповідно не мала коштів на виплату зарплати, виробничі процеси, виконання соціальних гарантій. Заборгованість за березень гірникам виплатили тільки у середині червня після продажу збагачувальної фабрики, збудованої інвестором поряд з шахтою.

За словами Мойсеєнко, подальша доля шахти залишається невідомою, обстановка в трудовому колективі досягла точки кипіння. Гірники на межі оголошення акції протесту.

«Заява у відеорежимі керівництва EastCoal Inc. про відмову від оренди вугледобувного українського активу дотепер не підтверджена офіційними документами канадського інвестора. А висновки урядової комісії, яка приїжджала на шахту і проводила комплексну перевірку виробничого і фінансового стану після вимоги колективу повернути підприємство в держвласність, ще не оприлюднено», - розповів Мойсеєнко.

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Як повідомляв УНІАН, 24 травня 2013 року EastCoal повідомила, що рада директорів компанії прийняла рішення, що стосовно ТОВ «Інтер-Інвест вугілля», основним активом якого є шахта ім. Менжинського (“Марія-Глибока”), повинен бути застосований режим розпорядження майном (санація).

Компанія пояснила, що це рішення прийнято після того, як три місяці інтенсивної роботи із залучення фінансів для рекапіталізації діяльності «Інтер-Інвест вугілля» не дали успіху.

4 червня компанія EastCoal заявила про намір залучити 4,93 млн. фунтів за рахунок приватного розміщення звичайних акцій.

5 червня EastCoal прийняла рішення про відновлення робіт на шахті «Вертикальна» (Луганська обл.), які були припинені в першому кварталі 2013 року через проблеми з фінансуванням.

6 червня EastCoal повідомила про відновлення видобутку вугілля на шахті ім. Менжинського (“Марія-Глибока”) в новій Центральній лаві».

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Довідка УНІАН. Компанія EastCoal - публічна акціонерна компанія, зареєстрована на фондовій біржі Торонто під індексом ECX. З моменту заснування в 1984 році компанія займалася освоєнням мідно-золотоносних родовищ у Канаді, а з початку 2000-х приступила до реалізації проектів з видобутку вугілля.

Компанія EastCoal є одним з найбільших іноземних інвесторів вугільної галузі в Україні.

Нині компанія реалізовує проект з розвитку шахти «Вертикальна» (шахта ім. В.Володарського). Наприкінці вересня 2011 р. EastCoal Inc придбала контрольну частку в статутному капіталі ТОВ «Інтер-Інвест вугілля», основним активом якого є шахта «Марія-ГЛибока» (шахта ім. Менжинського), де ведеться видобуток коксівного вугілля.