За 10 місяців порушено 32 кримінальні справи щодо співробітників ДАІ

За десять місяців 2007 року порушено 32 кримінальні справи щодо співробітників Департаменту Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, сказав журналістам перший заступник міністра внутрішніх справ Ігор БІЛОЗУБ, який займається роботою Служби внутрішньої безпеки відомства.

Так, відповідаючи на запитання журналіста про те наскільки масовим є недотримання співробітниками ДАІ норм законодавства, І.БІЛОЗУБ сказав наступне: «Не настільки масове, як може видатися. Судіть самі. За матеріалами служби (Служби внутрішньої безпеки – УНІАН) порушено 55 кримінальних справ щодо працівників кримінального розшуку, 40 - проти дільничних, 33 - проти слідчих. А що стосується співробітників ДАІ за десять місяців 2007 року порушено 32 кримінальні справи»

Він відзначив, що і в Державтоінспекції, і в Службі внутрішньої безпеки встановлено телефони довіри, за якими громадяни мають змогу повідомити про всі порушення законодавства співробітниками МВС. «Ця інформація перевіряється, винні притягуються до відповідальності» - відзначив І.БІЛОЗУБ.

Так він повідомив, що влітку нинішнього року служба (СВБ) припинила в Києві діяльність злочинного угруповання на чолі з працівником спецзагону особливого призначення "Кобра" при Департаменті ДАІ МВС України, який разом з двома підручними відбирав у господарів автомобілі престижних марок. Співробітника "Кобри" було звільнено з органів і зараз перебуває під слідством.

Що стосується проблеми зловживань співробітниками ДАІ своїми повноваженнями при видачі спецномерів, то, за словами І.БІЛОЗУБА, і тут СВБ прагне притягати винних до відповідальності

«Місяць тому відділ внутрішньої безпеки в Києві спільно із столичним УСБУ затримав двох інспекторів з розшуку ДАІ Подільського райуправління міліції. За рішення питання з виготовлення для одного з депутатів Київради держномерів 0399ВР (Верховна Рада) для його "Тойоти Камрі" і техпаспорту вони взяли 1 800 доларів. Прокуратура Києва порушила проти цих співробітників кримінальну справу» - повідомив І.БІЛОЗУБ.

Також він відзначив, що Служба внутрішньої безпеки не тільки переслідує співробітників міліції, які стали на злочинний шлях, а й захищає чесних, які дедалі частіше стають жертвами зловмисників. З початку року СВБ розкрила 539 злочинів проти міліціонерів, тоді як за весь 2005 рік таких було 48, а в 2006-у - 113.