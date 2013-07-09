Завтра в Україні - сухо і спекотно

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів місцями 20-25°, в західних областях 11-16°; вдень 24-29°, на півдні та сході країни до 32°.

У Києві та Київській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі по області 14-19°, вдень 24-29°; у Києві вночі 16-18°, вдень 26-28°.

Сьогодні, 9 липня, температура води в Чорному морі 22-25°, Азовському 25-27°, в Дніпрі біля Києва - 24°.