Після вибуху на шахті ім. Засядька госпіталізовані 44 працівники

Сьогодні в результаті вибуху на шахті ім. Засядька в Донецьку 9 гірників дістали важкі травми, 35 – середньої тяжкості, ще у 12 шахтарів діагностовано стан легкого ступеня тяжкості.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Центральному штабі державної воєнізованої рятувальної служби в Донецьку, всі вони госпіталізовані.

Всього в медичних установах міста протягом дня обстежено 56 гірників, які перебували в шахті на час вибуху. З них 44 госпіталізовані - в обласну лікарню профзахворювань, обласну клінічну лікарню ім. Калініна, а також в обласну травматологію. У постраждалих діагностовано отруєння чадним газом і закриті черепно-мозкові травми.

Найстаршому з потерпілих гірників - 54 роки, наймолодшому – 21 рік.