МВФ знизив прогноз світового економічного зростання

03:58, 10 липня 2013
Суспільство
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Міжнародний валютний фонд (МВФ) переглянув свій квітневий прогноз світового економічного зростання за підсумками 2013 року до 3,1% з 3,3%ю

Про це повідомляється в оновленому економічному огляді Фонду, оприлюдненому на офіційному сайті МВФ.

При цьому прогноз зростання для держав СНД знижено на 0,6% - до 2,8% за результатами 2013 року і на 0,4% - до 3,6% за результатами 2014 року. МВФ не навів окремого прогнозу для України.

У коментарі до оновленого прогнозу зазначається, що зниження показників багато в чому пояснюється слабким внутрішнім попитом в економічно розвинених країнах і уповільненням зростання у низці ключових економік, що розвиваються, разом з рецесією, що триває в єврозоні. «Колишні ризики все ще в силі, і при цьому з'явилися нові ризики, зокрема жорстке монетарне регулювання і стійка міграція капіталу», - зазначається в коментарі до прогнозу.

Разом з тим, основну надію на економічне зростання економісти МВФ пов'язують з економіками, що розвиваються, зокрема, з країнам БРІКС. «Як очікується, зростання економіки Китаю за результатами 2013 року становитиме 7,8%, Індії – 5,6%, Бразилії – 2,5% і Росії – 2,5%», - відзначають у МВФ.

Крім того, МВФ погіршив прогноз зростання економіки США – до 1,2% з 1,3%, водночас поліпшив прогноз зростання економіки Японії – до 2% з 1,5%.

На думку аналітиків Фонду, Європа за результатами року продемонструє негативну динаміку економічного зростання – -0,6%, причому найбільше падіння продемонструє Італія (-1,8%). Зростання в єврозоні стане можливе лише за результатами 2014 року – до 0,9%.

«В єврозоні банки мають визначити найбільш проблемні активи і чітко визначитися у ресурсних потребах. При цьому вирішальне значення матиме політика, спрямована на підтримку попиту і створення нових робочих місць», – підкреслили у МВФ.

Як повідомляв УНІАН, у квітні Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз зростання світової економіки на поточний рік до 3,3% з 3,5%, що очікувалися в січні.

26-28 червня в Україні працювала місія Міжнародного валютного фонду, основною метою якої було продовження переговорного процесу за програмою кредитування нашої країни загальним обсягом близько 15 млрд дол.

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