У Києві мешканці Березняків знесли огорожу забудови на місці скверу (фото, відео)

Як передає «Сегодня», сьогодні на місці незаконного будівництва, де планують спорудити черговий ТРЦ, вони почали ламати будівельну огорожу та ворота.

Зокрема, під час акції люди спробували пройти на територію скверу, який оточено залізобетонною огорожею. Проте їх не пустили. Люди почали ламати ворота. Пізніше їх зовсім демонтували.

Протестувальники вимагають зупинити знищення скверу, не допустити будівництва супермаркету і повернути сквер київській громаді.

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Люди не розходяться з місця події. У сквері планують організувати постійне чергування і блокування воріт, щоб туди не проїхала важка техніка.

Разом з тим представник компанії - замовника будівництва на Березняках в Києві Віталій Мацелюх говорить, що для будівництва є всі необхідні документи.

«Усі документи у нас є. Зробимо алею, пересадимо невеликі дерева у двори. Ми навіть згодні зробити ремонти у запущених під'їздах», - сказав Мацелюх.

У КМДА також говорять, що все законно. «Землевідведення було у 2002 році, земля в оренді на 25 років. Ми вже намагалися його скасувати, але депутати Київради не проголосували», - сказав заступник голови КМДА Михайло Кучук.