На Крим призначили додатковий поїзд (розклад)

Згідно з повідомленням прес-центру, з станції «Київ-Пасажирський» потяг відправлятиметься 23, 25, 27, 29 і 31 липня о 13:57, час прибуття на станцію «Сімферополь-Пасажирський» - 7:50. З Сімферополя потяг відправлятиметься 24, 26, 28, 30 липня та 1 серпня о 12:30, час прибуття до Києва – 5:30.

Попередній продаж квитків на додатковий потяг вже почався.

В «Укрзалізниці» нагадали, що інформація про доступність вільних місць у потягах, вартість проїзду, час відправлення з станції та маршрут курсування доступна у будь-який час у системі онлайн-бронювання квитків.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» призначала на 21 липня додаткові рейси потягу №231/232 Київ-Сімферополь (752 місця), а також включила до складу потягу №129/130 Гродно-Сімферополь на 18 і 20 липня 5 додаткових вагонів на 180 місць на дати пікового попиту.

За інформацією «Укрзалізниці», приблизно 70% залізничних квитків у кримському напрямку на літні святкові дні розкуповують за кілька годин після відкриття їх продажу, який починається о 8:00 за 45 діб до дати відправлення.

Разом з тим, «Укрзалізниця» в січні-червні 2013 року зазнала збитків від перевезення пасажирів на суму майже 3,5 млрд грн. При цьому лише від курсування одного додаткового потягу, призначеного для забезпечення літніх перевезень, - №231/232 Київ-Сімферополь, який у червні зробив 8 рейсів, збитки становлять 1 млн. 494,4 тис. грн.