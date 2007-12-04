З поїзда “Москва - Одеса” зняли 7 центнерів контрабандної червоної ікри

Працівники підрозділу боротьби з організованою злочинністю Південно-Західної залізниці під час перевірки потягу сполученням “Москва - Одеса” затримали провідницю, яка в службовому купе перевозила сімнадцять відер червоної ікри, загальною вагою 380 кілограм.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УБОЗ УМВС України, документів, що підтвердили б походження, право власності, право на перевезення, законність ввезення на митну територію України та сертифікатів відповідності і сплати митних зборів затримана пред’явити не змогла. Також, оперативники викрили провідницю сусіднього вагона цього ж потяга, яка транспортувала 333 кілограми червоної ікри. Вона також не змогла надати жодних документів на право перевезення даного вантажу залізничним транспортом та документів, що підтверджують законність ввезення вантажу на митну територію України.

За даним фактом порушено кримінальну справа за ч. 1 ст. 201 КК України (переміщення товару через митний кордон України, поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, вчинене у великих розмірах). Проводиться подальша перевірка.