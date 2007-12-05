Підвищення ціни на російський газ ударить по хімічній промисловості

Внаслідок підвищення ціни на російський газ для України найнегативніші наслідки будуть для хімічної промисловості.

Таку думку в інтерв’ю УНІАН висловив народний депутат Давид ЖВАНІЯ (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”).

«Для промисловості це буде проблема, особливо для хімічної промисловості», - сказав Д.ЖВАНІЯ.

Він вважає, що за таких обставин владі треба дивитися на структуру промисловості і вирішувати, наскільки необхідно розвивати галузь, в якій 90% продукції йде на експорт і при цьому використовується досить дорогий імпортований газ.

В той же час Д.ЖВАНІЯ зазначив, що для металургійної галузі підвищення ціни на газ буде менш проблемним, оскільки «металургія вже звикла до високої ціни».

Він зауважив, що для нового уряду підвищення ціни на газ буде ще однією складністю, оскільки «завжди складно, коли відбувається підвищення цін».

Як повідомляв УНІАН, Росія та Україна сьогодні узгодили ціну газу на 2008 рік на рівні 179,5 дол. за тис. куб. м.

Ціна природного газу для України в 2007 році становить 130 дол. за тис. куб. м на українському кордоні, плата за транзит газу територією України - 1,6 дол. за тис. куб. м на 100 км відстані.