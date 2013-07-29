ЗМІ: У Харкові за аварію на зупинці заарештували не того водія (відео)

У ДТП загинули двоє жінок, але збив їх не заарештований, а інший водій, який зараз на волі, повідомляє ТСН зі слів родичів обвинуваченого.

Нагадаємо, аварія сталася на перехресті, коли одна машина повертала ліворуч, а друга їхала прямо. Водій саме останньої автівки у підсумку і збив людей на зупинці тролейбуса, але правоохоронці заарештували керманича першої машини.

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"На зелене світло, природно, вже переконався, в тому, що машини зупинилися зустрічні, бо вже стояли кілька машин на світлофорі. Уже почав продовжувати поворот і вискочила машина чорна, Черато, і ось бічний удар", - пояснив у свою чергу заарештований Денис Юрченко.

Його родичі стверджують, що зі справжнього винуватця ДТП правоохоронці не взяли навіть підписки про невиїзд.

Оскільки даних про наявність відеозапису події не існує, єдине, що наразі точно відомо, це те, що в цьому напрямку перехрестя світлофори працюють синхронно, тобто коли загорівся червоний сигнал - він горів для обох водіїв.

На думку експерта - викладача автошколи, з'ясувати хто винуватий, можна лише після ретельного аналізу відеозапису зіткнення.

"У даному випадку хтось із водіїв явно порушив. Але порушення на перехрестях подібного типу бувають часто. Щоб визначити, хто тут правий, хто винен, потрібно всього лише визначити, хто на який сигнал здійснював маневр", - зауважив викладач автошколи.

Однак правоохоронці не кажуть, чи існує відеозапис аварії. За їхніми попередніми висновками, в аварії наявна провина обох водіїв.

"У нас є підстави вважати, що дана дорожньо-транспортна пригода скоєна з обопільної вини обох осіб. Якщо вина у нас другої особи і обопільна провина буде доведена, то у відношення даної особи буде також направлено подання до суду про обрання йому запобіжного заходу утримання під вартою", - запевнив заступник прокурора Харківської області Дмитро Кавун.