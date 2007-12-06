Банком року клієнти назвали ПриватБанк, експерти – Райффайзенбанк Аваль

Перший в Україні банківський конкурс «MasterCard Банк року 2007» визнав «Банком року 2007» за оцінками клієнтів ПриватБанк, експертів – «Райффайзенбанк Аваль», йдеться в прес-релізі MasterCard.

Як повідомив Ян ЧАРНИ, генеральний директор MasterCard Europe в Україні, Чехії і Словаччині, «основною метою конкурсу є зорієнтувати споживачів у динамічному і не простому ринку фінансових послуг і допомогти українцям у виборі надійного фінансового партнера».

Кращі банки визначали як «академіки» - фінансові аналітики, вчені й редактори економічних видань, так і клієнти шляхом всенародного Інтернет і SMS-голосування.

Переможцем в найпрестижнішій номінації «Найнадійніший банк», якого визначали клієнти, з великим відривом став ПриватБанк. Другим у рейтингу клієнтських симпатій став Укргазбанк, третім – Кредобанк.

Цікаво, що найкращі банки року за підсумками голосування «академічного» журі навіть не увійшли до трійки кращих банків за підсумками голосування клієнтів. Отже, «академічним» банком року став «Райффайзенбанк Аваль», за ним вже традиційно в списку номінантів ідуть Родовідбанк і Укрсоцбанк. «Найдинамічнішим банком 2007 року» академіки визнали Родовідбанк, а банкіром року на думку колег став голова Укрсоцбанку Борис ТИМОНЬКІН.

Як повідомлялося, в листопаді MasterCard оголосив про старт першого в Україні національного конкурсу "MasterCard Банк року". У категорію «Банк року 2007» організаторами були номіновані 30 банків України, що мають ліцензію Національного банку України, не перебувають у стадії ліквідації, а також мають за перше півріччя 2007 року обсяг активів понад 600 млн. дол. США (3 030 млн. грн.).

Довідка УНІАН. КБ «Приватбанк» (м. Дніпропетровськ) засновано в 1992 році.

Активи банку на кінець вересня ц.р. становили 48 млрд. 424 млн. 920 тис. грн., зобов`язання - 43 млрд. 966 млн. 074 тис. грн., власний капітал - 4 млрд. 458 млн. 846 тис. грн., статутний капітал банку на 30 вересня ц.р. становив 2 млрд. 713,25 млн. грн. Чистий прибуток ПриватБанку за січень-вересень ц.р. проти аналогічного періоду минулого року зріс в 2,4 раза - до 604,1 млн. грн.

На початок листопада ц.р. КБ «ПриватБанк» встановлені 4 тис. 145 банкоматів і 35 тис. 923 POS-термінали в торговій мережі.

За даними банку, на кінець червня 2007 року співвласники групи «Приват» Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ і Геннадій БОГОЛЮБОВ мали рівні частки участі в статутному капіталі КБ «ПриватБанк». Так, частка прямої участі кожного становила 41,46%, опосередкованої - 12,43%. При цьому більше ніхто з власників не має частки в 10 або більше відсотків статутного капіталу.