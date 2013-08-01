Суд відмовився віддавати на поруки депутатам «дніпропетровського терориста»

Індустріальний районний суд Дніпропетровська сьогодні відмовив народними депутатами Олександрі Кужель та Якову Безбаху у взятті на поруки обвинуваченого в посібництві в тероризмі Льва Просвірніна.

Як повідомила УНІАН адвокат Олена Кирилова, таким чином суд відхилив клопотання народних депутатів про зміну запобіжного заходу підсудному, який перебуває в СІЗО.

«Суд пояснив це тяжкістю пред'явленого Просвірніну обвинувачення та необхідністю дослідити ступінь його винуватості. Це абсурдна мотивація. Суд вперто не бажає змінити запобіжний захід моєму підзахисному. Ми вже спробували всі можливі, передбачені законом інструменти – звільнити Просвірніна на час судового слідства на підписку про невиїзд, під заставу, нарешті, на особисту поруку відомих, шанованих людей», - зазначила Кирилова.

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За її словами, чергова відмова суду не має під собою об'єктивних підстав, оскільки в ході процесу свідки не підтвердили провину Просвірніна.

Адвокат наголосила, що суд не взяв до уваги позитивні характеристики особистості підсудного та наявність на його утриманні малолітньої доньки і матері похилого віку.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня 2012 року в центрі Дніпропетровська пролунали чотири вибухи, в результаті яких постраждала 31 особа, зокрема 10 дітей. За інформацією правоохоронних органів, усі вибухові пристрої були саморобними, вони були закладені в бетонні урни.

За фактом вибухів прокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (теракт, скоєний за попередньою змовою групою осіб).

1 червня 2012 року генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявив про затримання чотирьох підозрюваних у скоєнні терактів у Дніпропетровську. Він заявив, що вибухи у Дніпропетровську були організовані з корисливою метою - зловмисники вимагали 4,5 млн доларів.

Затримані Віктор Сукачов, Віталій Федоряк, Лев Просвірнін і Дмитро Рева також підозрюються в організації ще трьох терактів, скоєних у жовтні-листопаді 2011 року в Дніпропетровську, Харкові і Запоріжжі.

18 липня Індустріальний райсуд Дніпропетровська відмовився задовольнити клопотання про зміну запобіжного заходу обвинуваченому в пособництві тероризму Реві, яке подали 37 членів колективу підприємства «Дніпровагонрембуд», де раніше працював обвинувачений. Суд мотивував відмову відсутністю персональної відповідальності у колективного поручителя. Водночас, 28 травня той же суд відмовив у задоволенні клопотання голові правління Української гельсенської спілки, харківському правозахиснику Євгену Захарову та настоятелю Храму всіх святих УПЦ КП протоієрею Оресту Юнаку, які також просили змінити запобіжний захід Реві і передати під їхню особисту поруку.

Обвинувачений Сукачов 18 липня розпочав голодування на знак протесту проти порушень під час суду норм кримінально-процесуального кодексу та незаконного тримання під вартою двох інших підсудних – Реви та Просвірніна.