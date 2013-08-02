«Енергоатом» очікує повернення ядерних відходів з Росії не раніше 2016 р.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила виконавчий директор з ядерної та радіаційної безпеки і науково-технічної підтримці НАЕК «Енергоатом» Наталія Шумкова.

«Ми чекаємо, що повернення буде почато не раніше 2016 року, за умови готовності в Україні відповідної інфраструктури», - сказала Шумкова.

Також вона відзначила, що питання повернення з території РФ переробленого ядерного палива реакторів типу ВВЕР-1000 перебуває у стадії переговорів.

«З тисячників переробку в Росії ще не почато, і завод за переробки ще не побудовано. У них просто фізично немає таких потужностей. Очікується за межами 2020 року. Проте ніяких офіційних повідомлень поки що не було. Переговори про узгодження графіків повернення вже ведуться», - відзначила Шумкова.

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Довідка УНІАН. У даний час відпрацьоване ядерне паливо з українських АЕС (за винятком Запорізької АЕС, де контейнерний «сухий» тип складу експлуатується з 2001 року) відправляється для тимчасового зберігання і подальшої переробки до Росії.

Вартість послуг російських спеціальних підприємств зі зберігання і обробки відпрацьованого ядерного палива постійно зростає. За період з 2001 по 2011 рік вона зросла майже в 3,4 раза.

Крім того, починаючи з 2013 року, Україна повинна буде забрати з Росії для зберігання і подальшого розпорядження отруйні радіоактивні відходи, одержані в результаті переробки відпрацьованого палива українських АЕС.