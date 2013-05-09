Енергоатом: для нас надійність ядерного палива завжди є актуальною

Згідно з повідомленням прес-служби “Енергоатома”, меморандум з української сторони 7 травня 2013 року в Києві підписав виконуючий обов'язки президента ДП НАЕК «Енергоатом» Віссаріон Кім, а з російської сторони - президент ВАТ «ТВЕЛ» Юрій Оленін.

Також у повідомленні зазначається, що в найближчі 2-3 дні до меморандуму приєднаються атомна електростанція «Козлодуй» (Болгарія) і чеська енергетична компанія «ЧЕЗ».

«Метою меморандуму є розробка, впровадження та контроль виконання в проектно-конструкторських організаціях, на заводах-виробниках і в експлуатуючих організаціях заходів, спрямованих на досягнення нульового рівня відмови ядерного палива», - сказано в повідомленні.

«На сьогодні вже розгорнено підготовчу роботу з реалізації меморандуму, створено три інтернаціональних робочих групи з проектування, виготовлення та експлуатації ядерного палива, проведено їх організаційні наради (дві в Москві й одну в Чехії), підготовлено плани першочергових заходів. Очікується, що до кінця поточного року до цього меморандуму може приєднатися і «Росенергоатом», – цитує прес-служба слова виконавчого директора з ядерної та радіаційної безпеки і науково-технічної підтримки ДП НАЕК «Енергоатом» Наталії Шумкової.

Як повідомляється в прес-релізі компанії, підбиваючи результати зустрічі, Кім зазначив: «Підписання меморандуму зовсім не означає, що українські атомники ніколи не займалися питанням підвищення надійності ядерного палива, а зараз почали. Для нас ця тема завжди була актуальною, а підписання меморандуму дасть можливість освіжити сприйняття цього питання й активізувати спільну роботу з досягнення нульового рівня відмови ядерного палива».

Довідка УНІАН. ВАТ «ТВЕЛ» входить до складу держкорпорації «Росатом». ТВЕЛ об'єднує виробничі й наукові активи у сфері фабрикації ядерного палива, розподільно-субліматного комплексу, а також виробництва газових центрифуг і обладнання до них. Компанія «ТВЕЛ» є основним постачальником тепловиділяючих збірок для українських АЕС.

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.