Виші перетворилися на "супермаркети" з продажу дипломів

Таку думку висловили експерти у статті, яка опублікована на сайті ТСН.

За словами голови правління Центру освітнього моніторингу, екс-заступник міністра освіти та науки Павла Полянського, найбільший конкурс цьогоріч був у Національному університеті ім. Тараса Шевченка, КПІ, Львівському університеті ім. Івана Франка та Києво-Могилянській академії, пояснюючи це тим, що ці університети є "брендовими вишами", які дають справді якісну освіту, а їх дипломи із задоволенням розглядаються роботодавцями.

Натомість, як наголосив експерт, є вищі навчальні заклади, які отримали одну-дві заяви вступників, але вони не є вишами і "відімруть" самі собою.

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"Це відомі всім контори зі штампування дипломів, які не визнають роботодавці, і правильно роблять. Ці конторки будуть відмирати природним шляхом. Студентам, які там навчалися, буде запропоновано перейти до інших університетів, аби закінчити навчання. При цьому частина студентів не хоче переходити до іншого навчального закладу, бо там, у справжньому університеті, їм нарешті доведеться навчатися, а не імітувати навчання", – пояснив Полянський.

У свою чергу, директор Центру тестових технологій та моніторингу якості освіти Ігор Лікарчук зазначив, що в Україні забагато ВНЗ, які є своєрідними "супермаркетами" з продажу дипломів.

"У нас дійсно завелика кількість вищих навчальних закладів, які насправді не є такими, а є своєрідними "супермаркетами" з продажу дипломів. І якщо кілька десятків "супермаркетів" припинить свою діяльність, нічого страшного не відбудеться. Була б моя воля, я б взагалі заборонив приймати до університетів абітурієнтів, які за результатами ЗНО набрали менше 150 балів. Адже у підсумку до вишів потрапляє будь-хто, бо університети мусять кимось наповнювати групи", – наголосив він.

Експерт переконаний, що для вирішення проблеми потрібно йти не шляхом механічного злиття університетів, як це робиться, а шляхом підвищення вимог до абітурієнтів, відтак за кілька років університети, які не дають належного рівня підготовки і не користуються популярністю в абітурієнтів, самі припинять свою діяльність.

Водночас, на думку Полянського, ліквідацію таких вишів не слід доручати чиновникам, оскільки інколи рішення про збереження "контори з видачі дипломів" чи незбереження залежить від відданості керівника навчального закладу міністру чи іншій впливовій людині.

"Оцінку мають давати незалежні агенції з оцінювання якості освіти, де велику роль відіграє громадськість, а не чиновники. Але в бюрократичний спосіб закривати університети – це найгірший шлях, тому що у керівників таких конторок з'являються можливості стимулювання чиновників, аби залишитися на плаву. А те, що вступники голосують ногами за долю цих закладів, дуже добре, оскільки такі структури відімруть самі", – сказав Полянський.

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Водночас, на його думку, цьогорічна вступна кампанія мало чим відрізнялася від попередніх, оскільки вже впродовж трьох років все відбувається за тими ж "приписами Міносвіти".

Зокрема, за його словами, зберігся нерівний доступ до вищої освіти. Він проявився, наприклад, у тому, що абітурієнти, які відвідували платні підготовчі курси, мали преференції при вступі.

Загалом, за оцінкою експерта, нинішній демографічний спад призводить до того, що практично будь-яка людина, яка має на меті не здобуття якісної освіти, а формальне отримання диплому, може стати студентом. Так, цього року у ЗНО брали участь близько 300 тисяч вступників, а місць державного замовлення приблизно 310 тисяч, тобто більше, ніж абітурієнтів.

Крім того, за словами Лікарчука, в Україні потрібно докорінно змінювати правила вступної кампанії. На його думку, абітурієнт не повинен приходити до університету зовсім, аби подати документи. Але для цього потрібно багато чого зробити: узаконити електронний підпис, зробити прозорим функціонування електронних систем, забезпечити їхній нормальний технічний супровід, об'єднати електронні системи ЗНО і вступної кампанії.

Тим не менш, Полянський позитивно відзначив під час вступної кампанії-2013 електронну система подачі документів.

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"Попередні два роки, попри гучні заяви міністра освіти, ця система діяла провально, тому що не більше 11% заяв подавалися в електронній формі. Цьогоріч відсоток таких абітурієнтів зріс до 28%. Але все одно констатуємо, що 2/3 вступників не довіряють електронній системі реєстрації документів та подають їх у паперовому вигляді", – зазначив він.

Нагадаємо, вступна компанія в Україні завершилася 31 липня.

За даними Міністерства освіти, цього року зареєстровано 2 мільйони 172 тисячі заяв від 695,7 тисячі абітурієнтів, при цьому в електронному вигляді було подано 612,4 тисяч заяв.