Експерти: Чутки про витік персональних даних громадян з банків перебільшені

Таку думку експерти висловили в коментарях УНІАН на тему паспортизації валютообмінних операцій і фактів оформлення фіктивних кредитів з персональними даними громадян.

«До факту того, що без паспорта валюту в Україні не купиш і не продаси, вже давно звикли як громадяни, так і самі банки. Ця норма діє у нас в країні упродовж тривалого часу і складності для банків не несе», - прокоментував УНІАН директор казначейства і фінансових інституцій банку «Надра» Тарас Кияк. За його словами, банки відповідають за збереження персональних даних клієнтів, і ніякого просочування особистої інформації клієнтів у банку не повинно бути.

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Його колега, начальник управління макроекономічних досліджень «Укрсоцбанку», Тантелі Ратувухері вважає, що побоювання громадян з приводу неправомірного використання паспортних даних не безпідставні. «Система не без вад, і завжди знайдуться ті люди, які неодмінно скористаються усіма можливими і неможливими лазівками з кримінальними намірами», - говорить він. Банкір згоден зі своїм колегою, що побоювання щодо витоку даних з банків перебільшені. «Не лише банки вимагають копії паспортів для надання тих або інших послуг. Існує безліч інстанцій з високим рівнем корумпованості, де набагато вільніше поводяться з копіями документів населення і клієнтів», - прокоментував експерт.

Радник практики розв’язання спорів міжнародної юридичної фірми Integrites Ганна Тищенко також зазначила, що громадяни можуть залишати копію свого паспорта не тільки в пунктах обміну валюти і копіювальних центрах. «Вам потрібні права? Закордонний паспорт? Довідка про несудимість? Ви стаєте на облік у центрі зайнятості? Берете кредит? Скрізь вам доведеться здати копії тих сторінок паспорта, де вклеєні фото і розміщена інформація про прописку. І це далеко не повний перелік випадків, коли ми залишаємо копії свого паспорта "в чужих руках"», - прокоментувала вона.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня в Голосіївському районі Києва була затримана група з чотирьох осіб (двоє хлопців і дві дівчини), які шахрайським шляхом одержували кредити в банках за підробленими документами. У затриманих було виявлено близько 15 паспортів з переклеєними фотографіями.

26 липня видання «Вести» написало, що в столиці з'явилися торговці копіями паспортів киян, які шахраї використовують для оформлення кредитів, реєстрації фірм і махінацій в Інтернеті.

Держпідприємництва 1 серпня звернулася до Нацбанку з проханням скасувати копіювання паспортів при здійсненні операцій з обміну валют відповідно до Інструкції про порядок організації і здійснення валютообмінних операцій на території України, затвердженої постановою правління НБУ від 12 грудня 2002 року № 502. За інформацією відомства, останнім часом почастішали випадки торгівлі копіями сторінок паспортів громадян України, які використовуються для здійснення шахрайських правопорушень, найчастіше для оформлення кредитів або реєстрації фірм.

За словами заступника голови Національного банку України Віри Ричаковської, роз'яснення Нацбанку щодо паспортизації обміну валют у відповідь на звернення Держпідприємництва будуть надані найближчим часом.

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http://economics.unian.net/rus/news/174241-pasportizatsiya-kak-atavizm-bankovskoy-sistemyi.html