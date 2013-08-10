На Тернопільщині п’яний водій збив на тротуарі вагітну дівчину та її матір

Як повідомили кореспондента УНІАН у Секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, дорожньо-транспортна пригода сталася учора ввечері в Бучачі.

Внаслідок наїзду автомобіля 40-річна жителька райцентру загинула, а її вагітну доньку з важкими травмами доправили до реанімації районної лікарні.

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Встановлено, що 33-річний водій «Москвича», який наїхав на пішоходів, перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Стосовно водія відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).