На Тернопільщині п’яний водій збив на тротуарі вагітну дівчину та її матір
На Тернопільщині п’яний водій збив на тротуарі матір з вагітною донькою.
Як повідомили кореспондента УНІАН у Секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, дорожньо-транспортна пригода сталася учора ввечері в Бучачі.
Внаслідок наїзду автомобіля 40-річна жителька райцентру загинула, а її вагітну доньку з важкими травмами доправили до реанімації районної лікарні.
На тему: У Кривому Розі мало не влаштували самосуд над водієм, який збив дитину (фото)
Встановлено, що 33-річний водій «Москвича», який наїхав на пішоходів, перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Стосовно водія відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).