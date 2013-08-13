Українці категорично проти хімічних підсолоджувачів (опитування)

Про це свідчать результати проведеного центром «СОЦИС» на замовлення аналітичної групи Da Vinci AG дослідження, презентовані на прес-конференеції в УНІАН.

При цьому, за даними опитування, лише 1,5% українців вважають використання підсилювачів смаку та хімічно синтезованих підсолоджувачів повністю припустимим.

Обираючи між цукром і хімічно синтезованим підсолоджувачем, 81,5% респондентів обрали би цукор, а ще 15,8% - скоріше цукор.

Хімічно синтезований підсолоджувач обрали б лише 1,1% опитаних.

Результати опитування засвідчили, що 90,2% громадян України вважають неприпустимою заміну натуральних продуктів хімічно синтезованими сполуками заради здешевлення продукції.

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Дослідження також показало, що, незважаючи на те, що 53,6% респондентів добре знають про шкідливість деяких харчових добавок, загальна ознайомленість населення про загрози їхнього вживання залишається достатньо низькою.

84,5% громадян хочуть знати більше про вплив харчових добавок і підсолоджувачів на здоров’я. При цьому 34,4% українців нічого не знають про те, що використання деяких хімічно синтезованих підсолоджувачів, які дозволені в Україні, обмежене у країнах Європи і США.

Результати соціологічного дослідження також вказують на те, що громадяни України виступають за посилення державного контролю за використанням синтезованих добавок у продуктах харчування.

96,2% опитаних підтримують ухвалення закону про обмеження використання хімічно синтезованих підсолоджувачів у продуктах харчування, які виробляються в Україні. При цьому за ініціативу повної заборони шкідливих для здоров’я харчових добавок виступають ще більше – 97% українців.

Дослідження проводилось 20-30 липня. Всього було опитано 1600 респондентів старше 16 років у 8 містах України: Києві, Донецьку, Львові, Одесі, Запоріжжі, Дніпропетровську, Харкові та Вінниці.