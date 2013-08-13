«Сюрприз» у кукурудзі: міліція знайшла доглянуту плантацію конопель

У Полтавській області міліціонери Миргорода біля села Остапівка Миргородського району 12 серпня під час операції «Мак-2013» на кукурудзяному полі виявили плантацію конопель.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв'язків із громадськістю УМВД України в Полтавській області, між щільними рядами двометрової кукурудзи у середині поля знаходилися рівні грядки прополених конопель.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала факт незаконного вирощування наркомісткої сировини.

При огляді кукурудзяного поля правоохоронці вилучили 6500 рослин конопель загальною вагою близько 700 кілограмів. Рослини направлено на експертизу.

Як встановили правоохоронці, поле з кукурудзою належить одному з орендних сільськогосподарських підприємств.

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При розмові з міліцією керівництво підприємства відразу ж спростувало всі звинувачення, стверджуючи, що до посіву і вирощування конопель на своїй території не має ніякого стосунку.

«В даний час це одне з найбільших насаджень конопель, виявлених на території Миргородського району за останні 10 років», - зазначив начальник Миргородського міськвідділу, підполковник міліції Максим Плаховський.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 310 КК України (посів або вирощування снодійного маку чи конопель).