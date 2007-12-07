Кінах: запас міцності у української економіки невеликий

В ексклюзивному інтерв`ю журналу «Профіль» в.о. міністра економіки Анатолій Кінах заявив, що на показники економічного розвитку дедалі більше впливає політична ситуація. «На рівень інфляції і споживчих цін украй негативно вплинув масштабний рівень популістських обіцянок політиків. А також те, що ми протягом року при заблокованому парламенті не прийняли цілий ряд важливих законів: зокрема, ми не прийняли в черговий раз Податковий кодекс», – сказав Кінах.

«Ми не прийняли цілий пакет законів з формування ефективних і прозорих земельних відносин, цивілізованого ринку землі в Україні. А це вкрай важливо для залучення інвестицій, розвитку АПК, – нарікає в.о. міністра економіки. – Не прийнятий закон про державний земельний кадастр, про ринок землі, цілий пакет законів про захист землі. Зірвано ухвалення пакету законів про корпоративні відносини: в першу чергу – закону про акціонерні товариства, який дуже важливий для захисту прав акціонерів і протидії рейдерству, формування фондового ринку. Сюди можна додати і заморожену пенсійну реформу, не прийнятий Трудовий кодекс, масу проблем, пов`язаних з інноваційною інфраструктурою тощо».

Кінах зробив невтішний висновок: «Незважаючи на досить високі макропоказники, ми розуміємо, що запас міцності у нас невеликий».

Повністю інтерв`ю з в.о. міністра економіки Анатолієм Кінахом читайте в завтрашньому номері журналу "Профіль"