В.о. міністра закликав НАТО надати підтримку намірам України

Тимчасово виконуючий обов’язки міністра закордонних справ України Володимир ХАНДОГІЙ закликав НАТО надати підтримку намірам України приєднатися до плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ).

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це В.ХАНДОГІЙ заявив сьогодні на початку засідання комітету «Україна-НАТО» на рівні міністрів закордонних справ.

«Я би хотів підкреслити заклики Президента України Віктора ЮЩЕНКА до всіх європейських партнерів допомогти та підтримати наш намір приєднатися до ПДЧ. І наступний саміт Альянсу в Бухаресті розглядається як наріжний камінь в цьому питанні», - сказав він.

В.ХАНДОГІЙ наголосив, що стратегічний курс України на євроатлантичну інтеграцію залишається незмінним, що він визначений національним законодавством, в якому кінцевою метою передбачено членство в НАТО.

Він також зазначив, що Україна готова продовжувати і, навіть, посилювати свою участь в місіях та операціях НАТО.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на європейські дипломатичні джерела, Україна в ході сьогоднішнього засідання комітету «Україна-НАТО» на рівні міністрів закордонних справ намагалася переконати партнерів по НАТО в необхідності приєднання до ПДЧ на квітневому саміті НАТО в Бухаресті.

Як заявив сьогодні генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР, в рамках квітневого саміту у Бухаресті відбудеться засідання комітету «Україна-НАТО» на рівні голів держав.