Головне за день: огляд топ-новин

Детальніша інформаційна картина дня - в нашому огляді:

Міноборони Індії: Весь екіпаж підводного човна, що вибухнув, загинув

За попередніми даними, вибух стався у відсіку озброєння, де зберігалися торпеди і ракети CLUB-S, після пожежі боєприпаси детонували.

Україна в п'ятницю вирішить питання з Росією з приводу Roshen

Представники Росспоживнагляду в п'ятницю зустрінуться з делегацією України з приводу якості цукерок компанії Roshen, повідомив голова відомства, головний державний санітарний лікар РФ Геннадій Онищенко.

Ще одна галузь української економіки може стати жертвою на російському ринку

Митний союз має намір з вересня ввести захисні заходи на ринку фарфору.

Росія пригадала Україні «сирну війну»: рік цілий в ладоньки грали

Головний державний санітарний лікар Росії, глава Росспоживнагляду Геннадій Онищенко закликає Україну до діалогу і просить не перекручувати факти у зв'язку з ситуацією навколо продукції фірми Roshen.

Екс-ректора Мельника шукатиме Інтерпол

Петра Мельника оголошено у міжнародний розшук – його розшукують на території 190 країн – членів Інтерполу.

Кличко заявив про намір балотуватися у президенти України

Кличко зазначив, що й надалі хоче брати участь у політиці і балотуватися на посаду Президента України на виборах у 2015 році

ФК "Металіст" усунули від участі в єврокубках

Сьогодні ж клуб заявив, що оскаржить виключення з Ліги чемпіонів у Спортивному арбітражному суді та Верховному суді Швейцарії. Місце дискваліфікованого "Металіста" в єврокубках сезону 2013/14 займе ПАОК, а тель-авівський "Маккабі" безпосередньо вийде до групового етапу Ліги Європи.

Азарова просять вирішити проблеми українських експортерів на митниці РФ

Федерація роботодавців України звернулася до Миколи Азарова з проханням якомога швидше посприяти вирішенню на міжурядовому рівні проблем, які почали виникати в українських експортерів на російській митниці. В Азарова ж відповіли Фірташу, що уряд підштовхувати не треба. Уряд, мовляв, вживає заходів для ліквідації проблем взаємної торгівлі з Росією.

Вищий військовий суд Лівії скасував вирок 19 українцям

Вищий військовий суд Лівії на засіданні 14 серпня скасував вирок 19 громадянам України, засудженим до 10 років позбавлення волі, та передав справу на розгляд до суду загальної юрисдикції.

В Єгипті запроваджують надзвичайний стан

На всій території Єгипту запровадили комендантську годину.

Киргизстан підтвердив, що в продукції Рошен немає небезпечних речовин

Киргизстан не знайшов небезпечних для здоров'я речовин у продукції Roshen.

Компанія Ахметова заявляє про посилення тиску російської митниці

«Метінвест» підтверджує посилення контролю продукції компанії з боку митних органів Росії.