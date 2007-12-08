У Польщі чоловік у костюмі Святого Миколая пограбував крамницю

Чоловік, перевдягнений у костюм Святого Миколая, пограбував продуктову крамницю у центрі міста Плоти (Західнопоморське воєводство Польщі).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Воєводської комендатури поліції у Щецині, молодик увійшов до крамниці і всіх привітав зі святом Миколая, потім з червоного мішка витяг предмет, що нагадував зброю, і почав вимагати гроші. Зловмисник забрав декілька тисяч польських злотих і зник на автомобілі у невідомому напрямку.

За інформацією поліції, чоловік був одягнений у червоний кожух, на обличчі в нього була маска Миколая і приклеєна борода.